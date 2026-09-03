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ВЕСТИ КРЫМ

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Крымчанин Мустафа Асанов награждён орденом Мужества

Крымчанин Мустафа Асанов награждён орденом Мужества

Как отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, спасатели рискуют здоровьем и жизнью, чтобы защитить людей и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций.

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