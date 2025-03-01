Бдительная пенсионерка помогла петербургским полицейским задержать курьера мошенников

Женщина сообщила правоохранителям, что ее пытаются обмануть В полицию Калининского района Петербурга обратилась 84-летняя местная жительница, сообщившая о том, что 26 февраля ей позвонили неизвестные и предложили обеспечить «сохранность» ее накоплений.
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