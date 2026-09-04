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Путин призвал развивать патриотический туризм по местам Великой Победы

Путин призвал развивать патриотический туризм по местам Великой Победы

РИА Новости/Кирилл Брага В России появятся еще 12 городов трудовой доблести. И специальный информационный ресурс, где можно будет выбрать маршрут для так называемого патриотического туризма.

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