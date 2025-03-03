157 атак дронов на мирных жителей и инфраструктуру сорваны за неделю в ДНР

Система защиты воздушного пространства и РЭБ "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила за минувшую неделю 157 дронов украинских боевиков над Донецком и Макеевкой, сорвав атаки на мирных жителей и инфраструктуру в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии