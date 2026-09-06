39-летняя телеведущая Сара Халифа, приговоренная к смертной казни, рыдала в суде

Накануне стало известно, что египетская ведущая Сара Халифа приговорена к смертной казни. Сама телезвезда отрицает вину.
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