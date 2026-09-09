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Регионы России

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Steplife запустила полностью локализованное производство протезов стоп из углепластика

Steplife запустила полностью локализованное производство протезов стоп из углепластика

Производитель бионических протезов Группа компаний Steplife объявила о запуске полностью локализованного производственного цикла протезов стоп моделей Steplife Cross и Steplife Cross Low из высокопрочного углепластика.

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