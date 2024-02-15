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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Helldivers 2 расширят план поддержки игры, но «никогда» не добавят PvP-режим ...

Авторы Helldivers 2 расширят план поддержки игры, но «никогда» не добавят PvP-режим ...

Авторы Helldivers 2 расширят план поддержки игры, но «никогда» не добавят PvP-режим — и вот почемуРазработчики из Arrowhead Game Studios рассказали о намерении расширить штат студии, чтобы сделать контентные обновления для успешного кооперативного шутера Helldivers 2 более крупными.

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