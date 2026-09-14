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Вечерний Новосибирск

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Вице-премьер Новак поручил увеличить объемы бензина для Новосибирской области

Вице-премьер Новак поручил увеличить объемы бензина для Новосибирской области

«Вице-премьеров Александром Новаком дано поручение Минэнерго РФ в кратчайшие сроки решать вопрос об увеличении объемов бензина на территорию Новосибирской области», – доложил и.

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