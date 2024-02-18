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«Мы тебя обязательно выведем…»

«Мы тебя обязательно выведем…»

Авдеевка, за которую шли ожесточенные бои, полностью перешла под контроль ВС РФ. При этом некоторым мирным жителям удалось добраться до территории ДНР еще до того, как ВСУ окончательно покинули свои позиции.

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