Время подводить итоги: как 2024-й изменил жизнь салехардцев

Краткий обзор значимых событий ямальской столицы за прошедший год в цифрах Один с утра ждёт, когда согреется машина, другой вызвал такси, а третий – стоит на автобусной остановке, поглядывая на часы: «Ну когда уже?».
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