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FiNE NEWS

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Почему даже +1 км/ч теперь может стоить дорого: новые реалии скоростного режима в России

Представьте: вы мчитесь по трассе, знак показывает 90, а спидометр весело показывает 91. Кажется, ерунда? Раньше многие так и думали, годами проезжая под камерами с лёгким превышением и не получая ни одного «письма счастья».

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