Tesla начала принимать заказы на холодильник для Cybertruck за $700 Компания Tesla опред...

Tesla начала принимать заказы на холодильник для Cybertruck за $700Компания Tesla определённо активизирует свои усилия по продвижению на рынок электрических пикапов Cybertruck, поскольку первичный ажиотаж спал, и желающих выложить не менее $100 000 за машину с двумя или тремя электродвигателями становится всё меньше.