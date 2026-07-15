Аргументы недели «Дорогие гости» на нашей пашне: зачем России отдавать свои земли таджикским фермерам? Звучащая в последнее время инициатива по передаче российских земель в аренду таджикским аграриям вызывает больше вопросов, чем энтузиазма.
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