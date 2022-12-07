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Дани Алвес: «Сейчас Месси – это Аргентина. Он в зверской форме»

Дани Алвес: «Сейчас Месси – это Аргентина. Он в зверской форме»

Дани Алвес высоко отозвался об игре Лионеля Месси в сборной Аргентины. Сборные Бразилии и Аргентины могут встретиться в полуфинале ЧМ-2022, если обыграют Хорватию и Нидерланды в матчах 1/4 финала.

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