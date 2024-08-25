Симоньян: Дурова задержали для получения ключей шифрования, и он их отдаст

Владельца и основателя Telegram Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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