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Симоньян: Дурова задержали для получения ключей шифрования, и он их отдаст

Симоньян: Дурова задержали для получения ключей шифрования, и он их отдаст

Владельца и основателя Telegram Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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