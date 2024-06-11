ЕС пытается сохранить транзит российского газа по украинским трубам

Чиновники Евросоюза и европейские чиновники ведут переговоры с Киевом о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год.
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