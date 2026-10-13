На Смоленщине в рамках нацпроекта благоустроили 68 территорий

В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» обустроят 70 территорий во всех 27 муниципалитетах региона В Смоленской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году благоустроят 70 территорий.