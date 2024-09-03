⚡️⚡️Несколько секунд из жизни противника попали на экшн камеру🎥 📌Выкошенная от постоянных артиллерийских ударов лесопосадка в которой противник пытается вести оборону.
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⚡️⚡️Несколько секунд из жизни противника попали на экшн камеру🎥 📌Выкошенная от постоянных артиллерийских ударов лесопосадка в которой противник пытается вести оборону.
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