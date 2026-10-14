С 16 октября ограничат дорожное движение в двух районах Петербурга

В Адмиралтейском районе в связи с реконструкцией инженерных сетей по Дровяной улице от набережной Обводного канала до Рижского проспекта (работы идут с 24 июля 2026 года по 25 апреля 2027 года) с 16 октября по 26 ноября 2026 года закрывается движение по Дровяной улице от 10-й Красноармейской улицы до Рижского проспекта.