В Варшаве предупредили Киев о необходимости уважать интересы Польши

Руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Киеву не стоит за счет ухудшения отношений с "проверенными партнерами" налаживать связи в Европе, а неуважение интересов Варшавы может повлиять на каждое ее решение.
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