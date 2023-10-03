В Варшаве предупредили Киев о необходимости уважать интересы Польши

Руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Киеву не стоит за счет ухудшения отношений с "проверенными партнерами" налаживать связи в Европе, а неуважение интересов Варшавы может повлиять на каждое ее решение.