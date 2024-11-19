МО сообщило об уничтожении 12 БПЛА над Брянской областью и одного над Белгородской

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ обнаружили и уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией Брянской области и еще один — над Белгородской.
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