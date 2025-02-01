В Киеве паника: Исчезли три истребителя, включая F-16 — грешат на наш Су-57

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Комментарии
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Людмила Лиханова
А никто и не расслабляется. Кураж уже не остановить.
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11 час.
Александр Конкин
Это бред, авиация с одеих сторон не приближается к ЛБС ближе 150 км. Так откуда этот бред?
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10 час.
Юрий Золотарев
Лупить бандероГАДОВ в любых их ипостасях!!! - это крайне необходимо! Евро-бандеро-фашизм должен быть УНИЧТОЖЕН!!
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7 час.
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