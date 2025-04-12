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Политика как она есть

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СМИ: армия Франции готовится воевать с Россией на границе с Румынией

СМИ: армия Франции готовится воевать с Россией на границе с Румынией

Армия Франции готовится воевать с Россией на границе с Румынией, сообщает Le Figaro. Газета пишет, что французские военные картографируют территорию на границе Румынии с Украиной и Молдовой на случай возможного столкновения между НАТО и Россией.

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