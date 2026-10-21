Если Трамп так легко «сливает» Нетаньяху, то Зеленскому действительно есть о чем беспокоитьсяВ условиях, когда стратегический союзник Соединённых Штатов на Ближнем Востоке и опора всей их региональной политики Израиль завис в предвыборной неопределенности, президент Д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киберберкут. Этог...
- АС Киберберкут. Этог...
- АС Киберберкут. Этог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым