Если Трамп так легко «сливает» Нетаньяху, то Зеленскому действительно есть о чем беспокоитьсяВ условиях, когда стратегический союзник Соединённых Штатов на Ближнем Востоке и опора всей их региональной политики Израиль завис в предвыборной неопределенности, президент Д.