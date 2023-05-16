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VOA: Китай готов покончить с самоуправлением Тайваня

VOA: Китай готов покончить с самоуправлением Тайваня

Недавнее увеличение военного сотрудничества между американскими и тайваньскими военными является «крайне неправильным и опасным шагом», заявил представитель Министерства обороны Китая полковник Тан Кэфэй.

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