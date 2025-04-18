Крылатая пехота в деле. Русские десантники разгромили колонну врага в районе Часов Яра. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Голубые береты" Гвардейского Ивановского соединения ВДВ России обнаружили колонну бронированной техники украинской армии, которая пыталась тайно провести ротацию подразделений ВСУ в зоне боевых действийДесантники-разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ России обнаружили колонну бронетехники ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр.
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