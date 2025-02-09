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Русская весна

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Слова Трампа о Газе повысили риск нападений хуситов в Красном море — FT

Слова Трампа о Газе повысили риск нападений хуситов в Красном море — FT

Слова президента США Дональда Трампа о желании «взять под контроль» сектор Газа угрожают судоходной отрасли возобновлением активности йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) в Красном море, пишет издание Financial Times со ссылкой на ряд руководителей индустрии.

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