Банк незаконно заблокировал счет участника СВО из Самарской области

В ситуации пришлось разбираться органам прокуратуры.Так, по информации областного надзорного ведомства, с заявлением обратился военнослужащий, который принимает участие в проведении специальной военной операции.
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