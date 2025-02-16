В Польше отказали Зеленскому в создании объединенной армии Европы

Объединенной европейской армии, которую просил создать президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене, не будет, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 16 февраля, сообщает агентство Reuters.
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