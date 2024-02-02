Театр абсурда
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Театр абсурда

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Понятие чести: есть ли она у мигрантов или в чем виновата перед ними 5 летняя девочка

Понятие чести: есть ли она у мигрантов или в чем виновата перед ними 5 летняя девочка

Стоп-мигрант «Это норма»: Закрыто очередное заведение для нетрадиционных мигрантов Одним из новшеств, которые принесли в Россию мигранты из Средней Азии, стали так называемые «бордели низких цен», обычно расположенные на съёмных квартирах.

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