Понятие чести: есть ли она у мигрантов или в чем виновата перед ними 5 летняя девочка

Стоп-мигрант «Это норма»: Закрыто очередное заведение для нетрадиционных мигрантов Одним из новшеств, которые принесли в Россию мигранты из Средней Азии, стали так называемые «бордели низких цен», обычно расположенные на съёмных квартирах.
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