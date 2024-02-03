Турки Аль Аш Шейх подтвердил двусторонний пункт о реванше в бою Усика и Фьюри

Об этом Турки Аль Аш-Шейх заявил в эфире The MMA Hour. Он сказал, что Энтони Джошуа в случае победы над Фрэнсисом Нганну может встретиться с Филипом Хрговичем за вакантный титул IBF, который освободится, если победитель боя Усик – Фьюри не даст незамедлительный шанс хорвату.