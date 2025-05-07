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Крымская газета

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Повела через минные поля и нашла людей под завалами: как животные-герои спасают жизни бойцов на СВО

Повела через минные поля и нашла людей под завалами: как животные-герои спасают жизни бойцов на СВО

Собаки в рамках специальной военной операции несут службу и становятся героями наравне с людьми. Они самоотверженно выполняют задачи, переносят военные тяготы.

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