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Нижегородская правда

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Нижегородский театр кукол вошел в число победителей конкурса «Особый взгляд»

Нижегородский театр кукол вошел в число победителей конкурса «Особый взгляд»

Нижегородский государственный академический театр кукол стал победителем грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» на организацию тифлокомментирования в театрах.

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