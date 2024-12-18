Что случилось с высаженными оливковыми деревьями в Мангистау

В 2023 году казахстанскими компаниями ТОО «QVM Technology», «Ordabasy Group» и «Ервира» совместно с грузинской компанией «Olive Georgia» было подписано соглашение об экспериментальной посадке саженцев оливковых деревьев в Жетысуской, Туркестанской и Мангистауской областях.