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Конан О'Брайен комментирует тему искусственного интеллекта во время своего вступительного монолога на церемонии вручения премии Оскар

Конан О'Брайен комментирует тему искусственного интеллекта во время своего вступительного монолога на церемонии вручения премии Оскар

Ведущий церемонии вручения премии «Оскар» в 2025 году, комик и телеведущий Конан О'Брайен в своем вступительном монологе затронул тему использования искусственного интеллекта, что стало отражением растущих разговоров о влиянии этой технологии на Голливуд.

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