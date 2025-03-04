Конан О'Брайен комментирует тему искусственного интеллекта во время своего вступительного монолога на церемонии вручения премии Оскар

Ведущий церемонии вручения премии «Оскар» в 2025 году, комик и телеведущий Конан О'Брайен в своем вступительном монологе затронул тему использования искусственного интеллекта, что стало отражением растущих разговоров о влиянии этой технологии на Голливуд.