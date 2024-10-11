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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Кидд: «Каждый год Джейсон Терри повышает свой статус в тренерском штабе. Однажды он станет главным тренером НБА»

Бывший «лучший шестой» игрок и чемпион НБА в составе «Далласа» работает в тренерском штабе «Юты». «Джейсон Терри был звездой в университете.

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