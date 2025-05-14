Бизнес подготовил «входные требования» к возвращению иностранных компаний

Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил предложения по условиям возобновления деятельности иностранных компаний на российском рынке, сообщает РБК со ссылкой на главу бизнес-объединения Александра Шохина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии