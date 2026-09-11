'Point Break' TV series in the works at AMC, Canal+

AMC and Canal+ announced Friday that they are making a "Point Break" TV series set after the events of the 1991 action film, to air in 2027.
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