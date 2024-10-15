Целостное сознание и ключ к нему

Осознаёт человек, или нет, но он всегда тоскует по абсолютной Любви, по Красоте и Гармонии. Когда же это стремление становится осмысленным, и он уже верит, что найти их можно только внутри себя, он убеждается, что живёт в жёсткой ментальной цитадели ложного «я» - эго.