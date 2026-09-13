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Аргументы недели

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«Всё включено» для «незалежных» любителей халявы отменяется? Германия планирует выставить Киеву счёт за украинских «туристов»

«Всё включено» для «незалежных» любителей халявы отменяется? Германия планирует выставить Киеву счёт за украинских «туристов»

Кажется, беззаботный европейский курорт по системе «всё включено» для дорогих (в прямом и переносном смысле) «незалежных» любителей халявы за счёт немецких налогоплательщиков близок к закрытию.

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