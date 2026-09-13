«Всё включено» для «незалежных» любителей халявы отменяется? Германия планирует выставить Киеву счёт за украинских «туристов»

Кажется, беззаботный европейский курорт по системе «всё включено» для дорогих (в прямом и переносном смысле) «незалежных» любителей халявы за счёт немецких налогоплательщиков близок к закрытию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пропаганда в обще...
- «Своя рыба уходит...
- Цена вседозволенн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым