Победители олимпиады по экологии получат преимущество при поступлении в вузы

Российский экологический оператор и Московская олимпиада школьников по экологии (Центр педагогического мастерства) начали совместную работу по поддержке талантливых участников и популяризации экологического образования.
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