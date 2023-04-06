Освободители Артемовска рассказали «Известиям» о самых сложных моментах

Центр Артемовска (украинское название — Бахмут) зачищен, основные бои ведутся западнее и у железной дороги, за которую, как за следующий рубеж обороны, отошел противник, рассказал в четверг, 6 апреля, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.