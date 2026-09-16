В Липецке задержали пару возлюбленных за хранение и сбыт наркотиков

У задержанных изъяли более 100 граммов наркотиков, вейпы с гашишным маслом и восемь телефонов.32-летнего липчанина и его сожительницу задержали сотрудники наркоконтроля УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из городского УМВД.
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