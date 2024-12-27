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Царьград

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Первый пошёл: в Запорожской области русские воины сбили американский самолёт F-16

Первый пошёл: в Запорожской области русские воины сбили американский самолёт F-16

В минобороны Украины признали, что потеря одного американского истребителя F-16 является полной катастрофой для страны.

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