⛪️ Иерей Максим Пустовый - толкование притчи о мытаре и фарисее Смотрите видео ⬇️ https://vk.com/clip-116028735_456278990 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛪️ Иерей Максим Пустовый - толкование притчи о мытаре и фарисее Смотрите видео ⬇️ https://vk.com/clip-116028735_456278990 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.