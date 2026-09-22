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MeMo-Logic

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Очки начали слышать и запоминать всё вокруг

Очки начали слышать и запоминать всё вокруг

Распространение умных очков и носимых ИИ-устройств вызвало волну споров о защите личной жизни .

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