ТАСС: фигуранта дела экс-главы управления Минобороны перевели под домашний арест

235-й гарнизонный военный суд по просьбе СК смягчил меру пресечения директору АО "Княгинская швейная фабрика" Александру Свистунову, которого обвиняют в даче взятки бывшему главе вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику, передает ТАСС.
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