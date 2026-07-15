Американские власти продолжают удивлять. Сначала они официально подтвердили существование преступной сети биолабораторий на территории Украины, а теперь развеяли последние сомнения конспирологов относительно проекта MK-Ultra.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии