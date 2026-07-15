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Военное обозрение

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Сумеречное прошлое Америки: проект MK-Ultra

Сумеречное прошлое Америки: проект MK-Ultra

Американские власти продолжают удивлять. Сначала они официально подтвердили существование преступной сети биолабораторий на территории Украины, а теперь развеяли последние сомнения конспирологов относительно проекта MK-Ultra.

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