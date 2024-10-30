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Армию США призвали готовиться к войне на примере России и Украины

Армию США призвали готовиться к войне на примере России и Украины

NYT: США готовятся к войне с Китаем на опыте конфликта России и Украины Конфликт России и Украины дал понять высокопоставленным американским военачальникам, что в случае войны с Китаем армия США, за последние годы имевшая опыт войны лишь с нерегулярными и малыми силами, будет не готова и поэтому вынуждена трансформироваться и перенимать опыт современной войны.

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