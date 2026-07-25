Штаны Шамана, запрет "Кроликов" и Паулса, русский паспорт Орнеллы Мути. События культуры

На этой неделе разгулялись латвийские и украинские русофобы: первые запретили песни Раймонда Паулса, а депутаты Верховной Рады пригрозили повышением штрафов за исполнение и прослушивание песен на русском языке.
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